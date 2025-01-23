Глушаков: «Селихов — не легенда «Спартака», а хороший игрок, добротный и настоящий, чемпион России»

Экс-футболист сборной России Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» уход голкипера Александра Селихова из «Спартака».

«Селихов — не легенда «Спартака», а хороший игрок, добротный и настоящий, чемпион России. Но слово легенда слишком громкое. Для меня легенды — старое поколение «Спартака». Черенков, Титов, Тихонов. С Сашей мы поговорили, он рассказал всю историю. Но это останется внутри клуба. Сейчас ему надо играть, а не сидеть в запасе. Он хороший вратарь. Они с Максименко были двумя равноценными голкиперами. Но это конкуренция. Уверен, Селихов не затеряется в российском чемпионате, Европе или арабских странах», — сказал Глушаков «СЭ».

Селихов играл за «Спартак» с 2017 года, став с командой чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он известен по выступлениям за «Амкар».