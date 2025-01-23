Источник: «Пари НН» хочет подписать одноклубника Кокорина из кипрского «Ариса»

«Пари НН» проявляет интерес к нападающему «Ариса» Закарии Саво, сообщает Legalbet.ru.

По информации источника, переговоры между сторонами складываются тяжело. Российский клуб готов заплатить за 25-летнего шведа около 500 тысяч евро.

Саво выступает за «Арис» с лета 2023 года. В текущем сезоне на его счету 15 матчей в кипрской лиге, в которых он забил три мяча. Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста 500 тысяч евро.