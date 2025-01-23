«Пари НН» расстался с полузащитником Жигулевым

«Пари НН» объявил об уходе полузащитника Ильи Жигулева, сообщает пресс-служба нижегородцев.

Отмечается, что футболист, находившийся вместе с командой на сборе в Турции, уже покинул расположение клуба.

«Благодарим Илью за время, проведенное в нашем клубе, и желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении «Пари НН».

Жигулев выступал за «Пари НН» с сентября 2022 года. Он провел 33 матча за команду во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.