Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:34

Глушаков о пиве после игр: «Можно литрушечку»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков прокомментировал слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о пиве после игр.

«Каждый футболист — профессионал и каждый лучше видит, как ему восстанавливаться. Можно «литрушечку», а можно поменьше. У нас бывало, что в раздевалках стояло пиво, тренеры разрешали. В Европе пьют пиво — это нормально. Кто захочет, тот подойдет и выпьет бутылку, утолит жажду. Но никто же не заставлять ничего пить — есть пиво, вода, кола — пей что хочешь», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

Ранее Глушенков признался, что употребляет пиво после матчей для хорошего самочувствия.

Источник: РБ Спорт
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
Максим Глушенков
Читайте также
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
Фигуриста Десятова отстранили от соревнований из-за подозрений в преступном сексуальном контакте
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Сборная России сыграет с Брунеем 15 ноября в Краснодаре
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
«Зенит» победит «Локомотив», а «Спартак» проиграет «Пари НН». Прогнозы на 13-й тур РПЛ
Станкович начал чинить то, что работает. Рабинер — о главной ошибке тренера «Спартака»
Семак дал отдых, Галактионов нагрузил — чья стратегия сработает? «Краснодар» повторит достижение «Зенита»? Сохранит ли Рахимов пост? Интриги 13-го тура РПЛ
Газзаев назвал причины хорошей игры «Локомотива» в этом сезоне
Андрей Мостовой: «Локомотив» — серьезный соперник в этом году»
Семак — о Батракове: «Приятно, что в нашем чемпионате появляются яркие игроки»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Радимов: «С 5 января — ни грамма спиртного!»

Радимов — о новой жене: «Сейчас настолько счастлив — мне хочется идти домой!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости