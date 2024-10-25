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Радимов: «С 5 января — ни грамма спиртного!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Владислав Радимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что перестал употреблять алкоголь.

— Все! С 5 января — ни грамма спиртного!

— Что-то случилось?

— Поспорил с женой. Слабо, говорит, год не прикасаться? Отвечаю — не проблема. Вот теперь доказываю и себе, и Насте, что можно спокойно жить без алкоголя. Первое время в компаниях, где у каждого бокал пива или вина, было неуютно, балансировал на грани. Еще и друзья подначивали. Но слово есть слово.

— Момент самого большого искушения с того дня?

— Полетели летом в Турцию. Думаю: ладно, на отдыхе-то можно. Налил винца. Задумался. Эх, вот сейчас пригублю — и шесть месяцев отмотаются назад. Придется заново начинать. Я же мужик, дал слово! Отодвинул бокал, попросил стакан колы. Она в Турции нереально вкусная.

— Получается, свадьба у вас была безалкогольная?

— Лично у меня — да. Что вы смотрите как на сумасшедшего — «он не выпил на свадьбе». Да мне нормально!

— Кто-то еще из гостей воздерживался?

— Сергей Лапочкин. Он вообще не употребляет. А Настя — так, по праздникам, бокал шампанского. Остальные-то прилично навинтились. Я смотрел на это со стороны и думал — если бы выпивал, так же бы куролесил.

Владислав Радимов (слева) и&nbsp;Валерий Карпин в&nbsp;благотворительном матче ветеранов ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo; 14&nbsp;октября 2012 года. Владислав Радимов: «Пишу Карпину: «Ничего ты, Валерий Георгиевич, в футболе не понимаешь!» Получаю ответ: «Согласен»
Владислав Радимов
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«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Алексей Батраков

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 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
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 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

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Динамо

 9 1 2
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