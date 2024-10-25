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Радимов — о новой жене: «Сейчас настолько счастлив — мне хочется идти домой!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Владислав Радимов с женой Анастасией.
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Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о новой супруге.

— Как с женой познакомились?

— Прилетел с «Зенитом-2» из Сочи. Собирался в аэропорту заказать такси, тут вижу — знакомая! Подвезла меня до дома. Настя была с ней. По дороге разговорились: «Давайте еще куда-нибудь сходим?» — «А давайте...» Так и ходили, ходили.

— До свадьбы сколько были вместе?

— Четыре года.

— Какой была бы ваша жизнь — если бы не появилась Настя?

— Образ жизни у меня был такой, что могли бы с вами сейчас не разговаривать. Мне стало все равно, что происходит вокруг. Даже со мной. Ноль интереса.

— После Татьяны?

— Да.

— Вы совершенно не выглядели потерянным человеком.

— А мне казалось — все, жизнь закончилась. Думаю, просто пошел бы не в то русло. Вместо этого получился прекрасный новый этап. Например, поступил в сочинский РМОУ, защитил диплом...

— Вы говорите — без Насти жизнь пошла бы не туда... Что имеете в виду?

— Я точно пристрастился бы к алкоголю. Ну и куда это могло меня вывести?

— Нам казалось, через эту ошибку в жизни вы уже прошли.

— Думаю, прошел бы второй раз. Мне невероятно повезло, что встретил такую женщину. Сейчас настолько счастлив — мне хочется идти домой!

Владислав Радимов (слева) и&nbsp;Валерий Карпин в&nbsp;благотворительном матче ветеранов ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo; 14&nbsp;октября 2012 года. Владислав Радимов: «Пишу Карпину: «Ничего ты, Валерий Георгиевич, в футболе не понимаешь!» Получаю ответ: «Согласен»

Владислав Радимов
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2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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 - : -
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 - : -
27.10 12:00
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