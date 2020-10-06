Денис Глушаков: «Химки» ничем не уступали «Локомотиву» после перерыва»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью «СЭ» поделился мнением об игре 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» (1:2).

— Думаю, в первом тайме ребята из «Химок» тушевались. Как уже сказал, не у всех футболистов из нашей команды есть опыт выступлений в премьер-лиге. Может быть, где-то не поверили в свои силы. А во втором тайме собрались, встрепенулись. Все видели, что «Химки» ничем не уступали «Локомотиву» после перерыва.

— «Локо» прошлого сезона и этого — разные команды?

— Не так пристально следил, выступал за другой клуб, следил за ним.

— Символично, что ваш дебют за «Химки» прошел именно на этом стадионе — или в этом уже нет ничего особенного?

— Почему? «Локомотив» всегда был и остается для меня домом. Команда, которая дала мне путевку в РПЛ. Здесь я заиграл и мое имя узнали. Многое сделал для этого клуба, а он — для меня. Прежде всего, наверное, «Локомотив» для меня. Всегда символично возвращаться в Черкизово: здесь много друзей, много кто из персонала остался знакомый — люди работали, еще когда играл тут. (Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью Глушакова можно прочитать здесь.