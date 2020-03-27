Денис Глушаков: «Если карантин будет затягиваться, придется звонить в Ростов и заказывать фирменный напиток»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в интервью «СЭ» рассказал, чем занимает себя в свободное время пока находится на карантине.

— На выходные ездил в горы, дышал свежим воздухом. Пока времени на сериалы у меня не было. За один день побывал в Чеченских горах и во Владикавказе. Очень красиво!

— 6 марта в Instagram вы написали: «Тема коронавируса везде. Тревожно, конечно, но, с другой стороны, есть ощущение, что тема излишне на хайпе...» Сейчас гораздо настороженнее стали относиться к проблеме?

— Тогда я говорил, что тему немного «подогревают» в СМИ — это может вызывать панику, а паниковать не надо. Сейчас ситуация становится сложнее во всем мире, и государства принимают соответствующие меры. Не стоит пренебрегать и проверенными методами — лук, чеснок. Это укрепляет иммунитет. А если карантин будет затягиваться, придется звонить в Ростов и заказывать фирменный напиток — «миллеровку». (Виталий Айрапетов)

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