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Сегодня, 09:54

Деменко заявил, что у «Спартака» нет задачи выиграть Winline Зимний кубок РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, высказался о возможных задачах «Спартака» в Winline Зимнем кубке РПЛ.

«Думаю, в любом случае, идет подготовка. Это вопрос к Абаскалю — как он видит все эти моменты. Но вряд ли будет сверхзадача — выиграть Winline Зимний кубок РПЛ. Любой футболист, товарищеская игра или тренировочная, или турнир какой-то зимний, будет стараться максимально проявлять себя перед тренером, чтобы показать ему свои качества. Пока мы видим, что они только выходят из отпуска, и какую-то форму тяжело оценить», — приводит слова Деменко «Газеты.Ru».

Первый товарищеский матч в 2024 году «Спартак» проведет 3 февраля против клуба «Аль-Джазира». Затем команда примет участие в турнире Winline Зимний кубок РПЛ в Абу-Даби. Соперниками красно-белых станут «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» — действующий чемпион ОАЭ.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/19/22150219.shtml?updated
Футбол
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ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

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И К Ж
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