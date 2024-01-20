Тавареш проходит медосмотр «Спартака» вместе с командой

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш проходит медосмотр вместе с командой.

В июне 2023 года Тавареш повредил переднюю крестообразную связку, когда готовился в составе молодежной сборной Португалии к чемпионату Европы, после чего проходил восстановление в Португалии и вернулся в Россию в ноябре.

Тавареш выступает за «Спартак» с января 2023 года. За это время он забил один гол и сделал одну результативную передачу в 18 матчах за красно-белых.