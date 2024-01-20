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Сегодня, 07:44

Гладилин: «Если «Спартак» завершит чемпионат в пятерке — это не будет трагедией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию о возможном уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«У Абаскаля сейчас один вариант, потому что даже второе место считаю нереальным в этом чемпионате. Для этого «Краснодар» и «Зенит» должны провалиться, а предпосылок к этому нет. Конкуренты, наоборот, усиливаются. Так что предстоит борьба за третье место, причем в этой гонке считаю фаворитом «Динамо». Если «Спартак» завершит чемпионат в пятерке — это не будет трагедией. Таков сейчас уровень команды», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гладилина.

Абаскаль с июня 2022 года тренирует «Спартак». В этом сезоне красно-белые после 18 туров РПЛ занимают 5-е место в турнирной таблице.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005536894_gladilin_esli_spartak_zavershit_chempionat_na_pyatom_meste__eto_ne_budet_tragediey
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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