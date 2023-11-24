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Деменко: «Есть ощущение, что совместная история Джикии и «Спартака» закончится на этом сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался по поводу ситуации защитника Георгия Джикии в московском клубе.

«Есть ощущение, что совместная история Джикии и «Спартака» закончится на этом сезоне. Понятно, что руководство лишний раз ничего говорить не будет. Но я думаю, что клуб выжидает. Вдруг будут проблемы в виде травм, и тогда все может поменяться. Если же все будет хорошо, то, думаю, Джикия покинет «Спартак». Георгий и Абаскаль так и не нашли компромисса.

Мы прекрасно понимаем, что если бы хотели продлить контракт, то уже бы давно продлили. По факту половина сезона осталась, а контракт до сих пор не продлен. Думаю, что разговор Абаскаль уже ведет. Думаю, что разговор с руководством и тренером у Джикии и его представителей тоже был. Просто он пока остался за закрытыми дверями», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Деменко.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005470493_demenko_sovmestnaya_istoriya_djikii_i_spartaka_zakonchitsya_na_etom_sezone
Георгий Джикия
Максим Деменко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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