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Сегодня, 07:05

Орещук: «Обмен Тюкавина на Сутормина или Коваленко с доплатой — это глупо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, может ли кто-то из игроков «Зенита», имеющих проблемы с игровой практикой, усилить «Динамо».

«В моем понимании нет. Ну, наверное, Чистяков — да, Сутормин — нет. Но брать их в аренду, чтобы просто дать им игровую практику, зачем? В этом нет необходимости. В аренду обычно берут, чтобы пощупать игрока для дальнейшего выкупа. А «Зенит» думаю своих игроков не отдаст. Зачем им это?

Обмен Тюкавина на Сутормина или Коваленко с доплатой — это глупо. Обменять своего нападающего, который на вес золота, с российским паспортом, на Сутормина. Не говорю, что Сутормина плохой футболист, он качественный, но нужно же какую-то цель преследовать. Заработать? Я не слышал, чтобы у «Динамо» были проблемы с деньгами», — цитирует «Спорт День за Днем» Орещука.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/oreshchuk-obmen-tyukavina-na-sutormina-s-doplatoy-eto-glupo-dlya-dinamo
Роман Орещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

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