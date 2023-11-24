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Дулаев: «Садыгов выкладывается так, как многим не снилось»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Химок» Джамбулат Дулаев рассказал, как относится к 23-летнему форварду Илье Садыгову, сыну инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова.

«С Илюхой Садыговым я познакомился в химкинском «Олимпе». До сих пор общаемся. Достойный парень, многим помогает. Он нигде не афишировал, расскажу за него. Пару лет назад в Осетии был сбор средств на лечение тяжелобольной девочки — помогали все известные личности республики. Надо было собрать более ста миллионов. Мы скидывались с зарплаты по пять-десять тысяч рублей. Как-то Илья сидел с нами и услышал эту историю. Позже мы узнали: Илюха перевел семье девочки миллион рублей.

Профессиональные качества? Да, видно, что пропустил школу, никто не спорит. Но человек выкладывается так, как многим не снилось. Хотя мог бы ничего не делать и все равно бы играл. Я вообще любитель статистики. Илья забил в РПЛ три мяча. Это же о чем-то говорит? Не каждый же так может, верно?» - приводит Sport24 слова Дулаева.

В этом сезоне Садыгов сыграл в 15 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Источник: https://sport24.ru/football/news-598661-eks-igrok-khimok-o-sadygove-mogby-nichego-ne-delat-i-vse-ravnoby-igral-vykladyvayetsya-kak-mnogim-ne-snilos
Футбол
ФК Химки
Илья Садыгов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
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 - : -
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