«Зенит» не может договориться о новом контракте с Кузяевым

«Зенит» и полузащитник Далер Кузяев не могут достичь договоренности о новом контракте, сообщает «РБ Спорт».

Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета этого года.

Кузяев перешел в «Зенит» из «Ахмата» в 2017 году. В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел 13 игр и забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.