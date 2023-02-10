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«Зенит» не может договориться о новом контракте с Кузяевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Зенит» и полузащитник Далер Кузяев не могут достичь договоренности о новом контракте, сообщает «РБ Спорт».

Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета этого года.

Кузяев перешел в «Зенит» из «Ахмата» в 2017 году. В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел 13 игр и забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zenit-ne-mozhet-dogovorit-sya-o-novom-kontrakte-s-kuzyaevy-m/
Далер Кузяев
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