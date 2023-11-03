Деменко уверен, что Ивич психологически подготовит «Краснодар» к матчу с «Крыльями Советов»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча команды с «Крыльями Советов» в 14-м туре РПЛ.

«На мой взгляд, «Крылья» сейчас являются достаточно интересным коллективом. Осинькин построил команду, которая не боится играть в футбол с кем угодно, и у нее есть собственный стиль. Ивич не просто так говорил, что это будет самый решающий матч на сегодняшний день. Его значение заключается в том, чтобы создать определенный задел по очкам в преддверии игры с «Зенитом». «Краснодар» определенно планирует сохранить свое текущее место в конце первого круга чемпионата. Я убежден, что главный тренер команды крайне серьезно отнесется к предстоящему матчу и психологически подготовит команду», — цитирует Деменко RT.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 13 матчах. Матч между «быками» и «Крыльями» пройдет 5 ноября. Начало — в 14.00 по московскому времени.