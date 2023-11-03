В «Оренбурге» отреагировали на информацию о возможном переходе Веры в «Локомотив»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив».

«Переговоры с «Локомотивом»? Пока не могу ответить на этот вопрос. Могу ли подтвердить интерес «Локомотива»? Не могу», — сказал Андреев «СЭ».

3 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что аргентинский полузащитник близок к переходу в «Локомотив». Лукас Вера выступает за «Оренбург» с июля 2022 года.