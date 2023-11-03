В «Оренбурге» отреагировали на информацию о возможном переходе Веры в «Локомотив»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив».
«Переговоры с «Локомотивом»? Пока не могу ответить на этот вопрос. Могу ли подтвердить интерес «Локомотива»? Не могу», — сказал Андреев «СЭ».
3 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что аргентинский полузащитник близок к переходу в «Локомотив». Лукас Вера выступает за «Оренбург» с июля 2022 года.
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|
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|13
|6
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|3
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|22
|
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|21
|
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|5
|6
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|
6
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|2
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|2
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|
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|5
|5
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|20
|
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|4
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|
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|4
|3
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|
13
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|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
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|13
|3
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|10
|13-20
|9
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|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1
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