Каррера: «Мне не нужен российский паспорт, чтобы доказать свою любовь к России»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своей любви к России.

«У меня прекрасные воспоминания о России: от побед на поле до дружбы за его пределами. Я познакомился с красивыми местами, а теплота людей позволила мне почувствовать себя как дома.

Я бы с радостью вернулся на работу в Россию! Не нужен паспорт, чтобы доказать любовь к этой стране, и тот факт, что я вернусь туда на работу, подтвердит это!» — приводит Sport24 слова Карреры.

Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с июля 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат и Суперкубок России.