Деменко считает, что «Зениту» не нужен новый тренер вместо Семака

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о потенциальных новичках петербургского клуба.

«Нужен ли «Зениту» новый наставник? Вряд ли. «Зенит» выигрывает чемпионство. Как можно приглашать другого тренера, если он приводит клуб к трофеям? Команда может позволить себе любого футболиста, есть хороший состав. Я думаю, вряд ли будет смена тренера. Только если Семак не найдет общий язык с руководством. Такой вопрос может возникнуть. Если рассматривать со спортивной точки зрения, то тренер и менеджмент работают в тандеме, никаких проблем нет», — приводит слова Деменко «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу с 54-ю очками, за восемь туров до конца опережая ближайшего преследователя «Ростов» на девять баллов.