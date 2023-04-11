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Сегодня, 15:59

Стало известно, как «Зенит» будет добираться до Ростова на матч РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Стало известно, как «Зенит» будет добираться до Ростова на матч 23-го тура РПЛ.

По информации Metaratings.ru, петербуржцы за день до игры вылетят в Ставрополь, откуда на автобусе отправятся в Ростов, где остановятся на ночь перед игрой. После матча, скорее всего, команда проведет еще одну ночь в Ростове, а после проделает обратный маршрут в Ставрополь и вылетит в Санкт-Петербург.

«Ростов» примет «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России 16 апреля. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» после 22 туров лидирует в турнирной таблице с 54 очками, опережая идущий вторым «Ростов» на девять баллов.

Источник: https://metaratings.ru/news/stalo-izvestno-kak-zenit-budet-dobiratsya-do-rostova-na-match-rpl-242467/
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Краснодар

 9
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Александр Соболев

Спартак

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Крылья Советов, Локомотив

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