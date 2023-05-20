Деменко считает, что в матче «Краснодар» — «Ростов» будет ничейный результат

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Максим Деменко дал прогноз на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между быками и «Ростовом».

«Фаворита не вижу, хотя у «Краснодара» после победы в кубковом матче эмоциональный фон лучше, но «Ростов» будет биться за «серебро». Я думаю, шансы 50 на 50 Вряд ли «Краснодар» будет экономить силы. Чемпионат — это тоже премиальные, бонусы, поэтому быки будут стараться играть на победу. Единственное, могут поберечь игроков, у которых микротравмы или проблемы со здоровьем. Тогда выйдут те, у кого было меньше игровой практики. «Краснодар» играет в атакующий футбол с любым соперником, а «Ростов» больше действует от обороны. Хотя Карпин старается наладить игру, но сейчас не совсем получается. Это противостояние двух стилей, поэтому поставлю на ничейный результат», — приводит слова Деменко Metaratings.ru.

Матч «Краснодар» — «Ростов» состоится 21 мая. Главный арбитр встречи Артем Любимов даст стартовый свисток в 19:00 по московскому времени.