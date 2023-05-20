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Нигматуллин заявил, непопадание «Спартака» в тройку будет провалом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Федотов себя хорошо зарекомендовал и в предыдущих командах, и в ЦСКА, добился стабильности с армейцами. Сейчас они набрали очень мощный ход. Если бы армейцы вошли в такую форму с начала чемпионата, то и «Зениту» было бы не так вольготно. Конечно, в предстоящем дерби фаворитом является ЦСКА. Но дерби — это всегда про непредсказуемость, а для «Спартака» — это единственный шанс отобрать очки у прямого конкурента. Тем более армейцы уже отрываются. Побороться за тройку кровь из носа нужно! Если «Спартак» окажется вне тройки, это можно будет считать провалом, неудачным выступлением в этом чемпионате. Потому что очень много авансов было дано тренеру. Команда совершенно на себя не похожа после перерыва. Есть шанс одним матчем спасти весь сезон», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-ochen-mnogo-avansov-bylo-dano-abaskalyu-nepopadanie-spartaka-v-troiku-budet-provalom-252530/
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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Ахмат – Химки
 - : -
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Кр. Советов – Урал
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