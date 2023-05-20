Корнеев: «По статистике, КПД — Обляков заменил Влашича»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» сравнил Ивана Облякова и Николу Влашича.

— Некоторые специалисты называют Облякова лучшим игроком РПЛ этой весны. Его козыри?

— Иван наконец-то начал играть на своей оптимальной позиции и сразу стал давать результат! У него много сильных качеств: прекрасная техника, видение поля. Обляков хорош в комбинационной игре, он может и голевой пас отдать, и сам забить. В свой актив однозначно может записать большой объем работы. Плюс у него есть менталитет победителя.

— В чем ему еще надо прибавить?

— Из слабых мест отметил бы игру головой при стандартах.

— Иван — равноценная замена Влашичу?

— По статистике, по своему КПД — да! А что касается финансового аспекта... Даст ли кто-то за Облякова около 30 миллионов? Не уверен.

В текущем сезоне Обляков сыграл за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 8 голевых передач.

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