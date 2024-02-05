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5 февраля, 12:37

Бояринцев назвал трех лучших легионеров в истории «Спартака»

Виктория Кравченко
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Мартин Йиранек и Неманья Видич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, кто, по его мнению являются лучшими легионерами в истории московского клуба. Он назвал серба Неманью Видича, бразильца Алекса и чеха Мартина Йиранека.

«Первый, без шансов для других, Видич. Сразу понял: Неманья быстро перерастет уровень российского футбола. Крепкий, высокий, а головой как играл!

Второй — Алекс. Очень нравились его мысли, поражала техника, видение поля. Честно, думал, он, как и Неманья, уедет в топ-5 лиг.

Третий — давайте Йиранек. Выбираю между (Эмануэлем) Погатецом и Мартином, но пусть будет чех", — цитирует Бояринцева Sport24.

Ранее Бояринцев назвал условие, при выполнении которого он согласится возглавить красно-белых.

Будучи футболистом, Бояринцев выступал за «Носту» (1998-2000), «Рубин» (2001-2004), «Спартак» (2005-2007, 2009), «Шинник» (2008), «Сатурн» (2010), «Томь» (2011-2012) и ряд других российских клубов.

В прошлом году Бояринцев покинул саратовский «Сокол», который смог вывести в первую лигу. До этого 45-летний специалист работал в «Новосибирске», «Родине», «КАМАЗе», «Текстильщике», «Носте» и молодежной команде «Торпедо».

Источник: https://sport24.ru/
Денис Бояринцев
Мартин Йиранек
Неманья Видич
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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П
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