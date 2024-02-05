Бояринцев назвал трех лучших легионеров в истории «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, кто, по его мнению являются лучшими легионерами в истории московского клуба. Он назвал серба Неманью Видича, бразильца Алекса и чеха Мартина Йиранека.

«Первый, без шансов для других, Видич. Сразу понял: Неманья быстро перерастет уровень российского футбола. Крепкий, высокий, а головой как играл!

Второй — Алекс. Очень нравились его мысли, поражала техника, видение поля. Честно, думал, он, как и Неманья, уедет в топ-5 лиг.

Третий — давайте Йиранек. Выбираю между (Эмануэлем) Погатецом и Мартином, но пусть будет чех", — цитирует Бояринцева Sport24.

Ранее Бояринцев назвал условие, при выполнении которого он согласится возглавить красно-белых.

Будучи футболистом, Бояринцев выступал за «Носту» (1998-2000), «Рубин» (2001-2004), «Спартак» (2005-2007, 2009), «Шинник» (2008), «Сатурн» (2010), «Томь» (2011-2012) и ряд других российских клубов.

В прошлом году Бояринцев покинул саратовский «Сокол», который смог вывести в первую лигу. До этого 45-летний специалист работал в «Новосибирске», «Родине», «КАМАЗе», «Текстильщике», «Носте» и молодежной команде «Торпедо».