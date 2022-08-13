Деменко поделился ожиданиями от матча «Зенит» — ЦСКА

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко высказался о предстоящем матче с ЦСКА в рамках 5-го тура РПЛ.

«Ожидания такие — будет хорошая, боевая игра. Я думаю, что здесь фаворитов нет абсолютно. Сегодня ЦСКА на первом месте, но это пока что — все может измениться. С другой стороны, этот матч покажет в какой-то степени, на что претендует ЦСКА в этом сезоне.

Конечно, матч также покажет и как «Зенит» будет справляться в этой ситуации, с учетом того, что команда сейчас не на первом месте. Будет очень интересный матч!» — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 13 августа, в 17:00 по московскому времени.