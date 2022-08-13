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Сегодня, 13:10

Деменко поделился ожиданиями от матча «Зенит» — ЦСКА

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Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко высказался о предстоящем матче с ЦСКА в рамках 5-го тура РПЛ.

«Ожидания такие — будет хорошая, боевая игра. Я думаю, что здесь фаворитов нет абсолютно. Сегодня ЦСКА на первом месте, но это пока что — все может измениться. С другой стороны, этот матч покажет в какой-то степени, на что претендует ЦСКА в этом сезоне.

Конечно, матч также покажет и как «Зенит» будет справляться в этой ситуации, с учетом того, что команда сейчас не на первом месте. Будет очень интересный матч!»  приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 13 августа, в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10204238-maksim-demenko-podelilsya-ozhidaniyami-ot-matcha-5-go-tura-rpl-zenit-cska.html
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
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 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
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 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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