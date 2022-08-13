Колосков оценил шансы ЦСКА победить «Зенит»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча «Зенит» — ЦСКА в рамках 5-го тура РПЛ.

«На сегодня ЦСКА и «Зенит» — это две лучшие команды чемпионата. У них равноценные составы, хорошие исполнители, и два клуба показывают очень качественный футбол. Этот матч украшение нынешнего тура.

Есть ли шансы у ЦСКА на победу? Армейцы эффективнее всех наказывают соперника за малейшие ошибки. Любой недочет и сразу гол. Если ЦСКА сумеет навязать борьбу «Зениту», которая приведет к ошибкам, то армейцы накажут петербуржцев. У красно-синих большой потенциал», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 13 августа, в 17:00 по московскому времени.