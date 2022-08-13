«Локомотив» — «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

13 августа «Локомотив» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов» в матче 5-го тура РПЛ.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 14.55.

«Локомотив» с двумя очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья» располагаются на 10-й строчке с 4 баллами.