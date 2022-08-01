Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

Агент Башича рассказал о его адаптации в «Оренбурге»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Агент Асхат Идризович рассказал об адаптации Ивана Башича в России. Он также отметил, что его клиент не думает о приостановке контракта.

— Мы очень рады, что Иван забил такой красивый гол одной из самых сильных команд России, «Спартаку», — заявил Идризович «РБ Спорту». — Надеемся, что это только начало для молодого футболиста. Я разговаривал с Башичем, он, Башич, очень доволен тем, что приехал и выступает в России. Это уже его третий матч — в первом он стал лучшим игроком в своей команде, во втором тоже сыграл достойно. Все это говорит о том, что Иван очень хорошо адаптировался.

— У Башича были другие варианты, кроме «Оренбурга»?

— Было много интереса от европейских команд. Но самое конкретное предложение поступило из России. Мы тут же согласились. Приехать в Россию было очень правильным решением.

«Оренбург» объявил о подписании контракта с полузащитником «Зриньски» Иваном Башичем 24 июня.

В прошлом сезоне футболист провел за клуб 31 матч, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Башича в 800 тысяч евро.

ФК Оренбург
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как окружность талии влияет на здоровье?
Бешенная результативность, Смолов в форме, Абаскаль – новый Карпин. Главные выводы после 3-го тура РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Кто лидер «Факела»? Мнение Юрия Газзаева
«Локомотив» объявил о трансфере Бека-Бека в «Ниццу»
Кто самый яркий из бразильцев «Зенита»? Мнение Юрия Газзаева
Юрий Газзаев о Семаке: «У него ни одна позиция не провисает»
«Динамо» предложило 11 миллионов евро за защитника сборной Мексики Монтеса
Спиридонов надеется, что возможный уход Федуна не скажется на результатах «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кто самый яркий из бразильцев «Зенита»? Мнение Юрия Газзаева

«Локомотив» объявил о трансфере Бека-Бека в «Ниццу»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости