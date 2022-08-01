Агент Башича рассказал о его адаптации в «Оренбурге»

Агент Асхат Идризович рассказал об адаптации Ивана Башича в России. Он также отметил, что его клиент не думает о приостановке контракта.

— Мы очень рады, что Иван забил такой красивый гол одной из самых сильных команд России, «Спартаку», — заявил Идризович «РБ Спорту». — Надеемся, что это только начало для молодого футболиста. Я разговаривал с Башичем, он, Башич, очень доволен тем, что приехал и выступает в России. Это уже его третий матч — в первом он стал лучшим игроком в своей команде, во втором тоже сыграл достойно. Все это говорит о том, что Иван очень хорошо адаптировался.

— У Башича были другие варианты, кроме «Оренбурга»?

— Было много интереса от европейских команд. Но самое конкретное предложение поступило из России. Мы тут же согласились. Приехать в Россию было очень правильным решением.

«Оренбург» объявил о подписании контракта с полузащитником «Зриньски» Иваном Башичем 24 июня.

В прошлом сезоне футболист провел за клуб 31 матч, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Башича в 800 тысяч евро.