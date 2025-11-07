Делегация РПЛ прилетела в Самару для оценки качества поля «Самара Арены»

Гендиректор «Акрона» Константин Клюшев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии поля на стадионе «Солидарность Самара Арена» перед матчем 15-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

«Сейчас есть несколько сценариев. Делегация со стороны РПЛ буквально полчаса назад приземлилась в аэропорту Самары. С нашей стороны тоже выделены сотрудники, чтобы совместно с «Крыльями Советов» и стадионом понять, какие у нас сейчас есть сценарии, насколько история с полем жизнеспособна. Со своей стороны я проконсультировался с небезызвестными агрономами, работающими в одном московском клубе и умеющими творить чудеса. Шансы на спасение есть. Вопрос, какое решение будет принято по поводу проведения ближайшего матча между «Крыльями Советов» и «Зенитом». От этого очень много сценарных вариантов», — сказал Клюшев «СЭ».

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что матч могут перенести в Санкт-Петербург из-за плохого состояния газона на стадионе в Самаре.

6 ноября в пресс-службе РПЛ сообщили «СЭ», что лига прорабатывает варианты решения ситуации.

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» должен состояться в воскресенье, 9 ноября. Начало игры запланировано на 13.00 мск.