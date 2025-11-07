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Делегация РПЛ прилетела в Самару для оценки качества поля «Самара Арены»

Микеле Антонов
Корреспондент

Гендиректор «Акрона» Константин Клюшев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии поля на стадионе «Солидарность Самара Арена» перед матчем 15-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

«Сейчас есть несколько сценариев. Делегация со стороны РПЛ буквально полчаса назад приземлилась в аэропорту Самары. С нашей стороны тоже выделены сотрудники, чтобы совместно с «Крыльями Советов» и стадионом понять, какие у нас сейчас есть сценарии, насколько история с полем жизнеспособна. Со своей стороны я проконсультировался с небезызвестными агрономами, работающими в одном московском клубе и умеющими творить чудеса. Шансы на спасение есть. Вопрос, какое решение будет принято по поводу проведения ближайшего матча между «Крыльями Советов» и «Зенитом». От этого очень много сценарных вариантов», — сказал Клюшев «СЭ».

Стадион &laquo;Солидарность Арена&raquo; в&nbsp;Самаре.В Самаре убили газон — там нельзя играть. Матч «Крылья» — «Зенит» под угрозой срыва

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что матч могут перенести в Санкт-Петербург из-за плохого состояния газона на стадионе в Самаре.

6 ноября в пресс-службе РПЛ сообщили «СЭ», что лига прорабатывает варианты решения ситуации.

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» должен состояться в воскресенье, 9 ноября. Начало игры запланировано на 13.00 мск.

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ФК Акрон
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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