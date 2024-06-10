Дед Адамова подтвердил, что защитника «Зенита» может арендовать «Ахмат»

Хайдар Алханов, дед защитника «Зенита» Арсена Адамова, прокомментировал информацию о том, что его внук может на правах аренды перейти в «Ахмат».

Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Арсен близок к аренде в «Ахмат». Клубы должны договориться между собой. Контракт еще не подписан. Посмотрим, если все условия обговорят, то, может, Арсен, перейдет», — цитирует Алханова Sport24.

Адамов перешел в «Зенит» в январе 2022 года. В минувшем сезоне он на правах аренды выступал за «Оренбург». 24-летний защитник провел 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.