Дебютант РПЛ «Акрон» объявил о подписании контракта с воспитанником «Бенфики»

«Акрон» объявил о подписании контракта с центральным защитником Родриго Эсковалем.

Эсковаль является воспитанником «Бенфики», в системе которой провел более десяти лет. В ходе карьеры 27-летний футболист выступал за хорватские «Истру 1961», «Риеку», кипрский «Анортосис», греческий «Волос» и португальскую «Визелу».

«Акрон» по итогам сезона-2023/24 занял третье место в таблице Мелбет-Первой лиги и через стыковые матчи впервые в своей истории пробился в РПЛ.