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Сегодня, 20:05

«Сочи» объявил о подписании контракта с нападающим Сафроновым

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«Сочи» объявил о подписании контракта с нападающим Ильей Сафроновым, который до этого выступал за волгоградский «Ротор».

В минувшем сезоне LEON-Второй лиги 25-летний футболист провел 24 матча за «Ротор», в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами.

В следующем сезоне команда Роберта Морено будет выступать в Мелбет-Первой лиге.

Футбол
ФК Ротор
ФК Сочи
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