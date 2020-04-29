«Давайте поможем футболу поскорее вернуться». «Спартак» призвал всех остаться дома в период карантина
Пресс-служба «Спартака» опубликовала фотографии с домашнего стадиона красно-белых и призвала всех оставаться дома.
— Мы знаем, как вы скучаете по родному стадиону. Мы тоже...Давайте поможем футболу поскорее вернуться. Сейчас действительно важно оставаться дома, позаботиться о себе и здоровье своих близких! — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех соревнований на территории стран до 31 мая. Во вторник президент РФ продлил нерабочие дни при строгом соблюдении профилактических мер, принятых в регионах, до 11 мая.
«Спартак» после 22 туров набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
По последним данным, в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.
Мы знаем, как вы скучаете по родному стадиону. Мы тоже...— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 29, 2020
Давайте поможем футболу поскорее вернуться. Сейчас действительно важно оставаться дома, позаботиться о себе и здоровье своих близких!#coronaout #силавединстве #оставайтесьдома
*Фото сделаны в середине марта 2020 года. pic.twitter.com/FE8abqEOuc