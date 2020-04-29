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«Давайте поможем футболу поскорее вернуться». «Спартак» призвал всех остаться дома в период карантина

13:03
Стадион «Открытие Арена». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион «Открытие Арена». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Пресс-служба «Спартака» опубликовала фотографии с домашнего стадиона красно-белых и призвала всех оставаться дома.

— Мы знаем, как вы скучаете по родному стадиону. Мы тоже...Давайте поможем футболу поскорее вернуться. Сейчас действительно важно оставаться дома, позаботиться о себе и здоровье своих близких! — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех соревнований на территории стран до 31 мая. Во вторник президент РФ продлил нерабочие дни при строгом соблюдении профилактических мер, принятых в регионах, до 11 мая.

«Спартак» после 22 туров набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

По последним данным, в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.

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