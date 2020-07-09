Дата заседания по делу «Спартак» против Медведева пока не определена

Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев не смог назвать дату рассмотрения по дела по обращению «Спартака».

— В комитет еще не поступало никаких документов, — заявил «СЭ» Семен Андреев. — Мне пока ничего не докладывали. Не могу сказать дату рассмотрения. (Севастиан Терлецкий)

В среду, 8 июля, в распоряжении «СЭ» появилось письмо в адрес председателя комитета по этике РФС Семена Андреева за подписью зампредседателя совета директоров «Спартака» Сергея Михайлова с просьбой дать оценку словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева. Владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что болельщики красно-белых возмущены высказываниями Медведева. Сегодня стало известно, что руководство РФС обратилось в комитет по этике для рассмотрения высказывания генерального директора «Зенита» на основании обращения красно-белых.