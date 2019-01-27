Данни: "Краснодар" и "Динамо" приглашали, когда я ушел из "Зенита"

Трехкратный чемпион России, обладатель Суперкубка УЕФА, бывший полузащитник "Зенита" Данни, который ранее разорвал контракт с "Маритиму"​ и стал свободным агентом, рассказал, что им интересовались российские клубы, когда 35-летний португалец покидал питерскую команду в 2017 году.

– Сколько еще планирую играть? Пока не решил, ведь уже получил предложения от разных европейских клубов – думаю, какой вариант лучше. Но предпочтение всегда отдам России. Я мог бы остаться, когда закончился контракт с "Зенитом" – "Краснодар" и "Динамо"приглашали. Из уважения к команде из Петербурга отказался, – сказал Данни.

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