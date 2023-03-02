Прохин: «Для меня приятнее второе место с «Сочи», чем чемпионство с «Зенитом»

Защитник «Ростова» Данила Прохин признался, что второе место в РПЛ, завоеванное с «Сочи» в сезоне-2021/22, является для него более значимым достижением, чем чемпионство с «Зенитом» в сезоне-2019/20, когда он провел за сине-бело-голубых лишь три матча.

«В сезоне 2019/20 я провел три матча за «Зенит» и получил медаль чемпиона России. Я был рад, но не относил себя к этой победе на сто процентов. Да, я прошел сборы, был все время с командой, тренировался, но чемпионат ведь выиграли не за счет меня. Я сыграл три игры уже после того, как мы стали чемпионами. Так что с кубком я не носился и не целовал его. А медаль дома висит. Горжусь, что она у меня есть. Для меня приятнее второе место с «Сочи», чем чемпионство с «Зенитом». В него я внес больший вклад, чем в золото «Зенита». То был вообще лучший сезон в моей карьере. Сейчас цель — взять чемпионство уже в качестве основного игрока», — приводит слова Прохина Sport24.