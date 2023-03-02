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Прохин: «Для меня приятнее второе место с «Сочи», чем чемпионство с «Зенитом»

Прохин рассказал, какой результат для него более значимый
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Данила Прохин признался, что второе место в РПЛ, завоеванное с «Сочи» в сезоне-2021/22, является для него более значимым достижением, чем чемпионство с «Зенитом» в сезоне-2019/20, когда он провел за сине-бело-голубых лишь три матча.

«В сезоне 2019/20 я провел три матча за «Зенит» и получил медаль чемпиона России. Я был рад, но не относил себя к этой победе на сто процентов. Да, я прошел сборы, был все время с командой, тренировался, но чемпионат ведь выиграли не за счет меня. Я сыграл три игры уже после того, как мы стали чемпионами. Так что с кубком я не носился и не целовал его. А медаль дома висит. Горжусь, что она у меня есть. Для меня приятнее второе место с «Сочи», чем чемпионство с «Зенитом». В него я внес больший вклад, чем в золото «Зенита». То был вообще лучший сезон в моей карьере. Сейчас цель — взять чемпионство уже в качестве основного игрока», — приводит слова Прохина Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-02-prokhin-dlya-menya-priyatneye-vtoroye-mesto-s-sochi-chem-chempionstvo-s-zenitom
Данила Прохин
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ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Сочи
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«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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«Локомотив» в следующем сезоне сменит технического спонсора

Минспорт проведет совместные мероприятия с обществами «Динамо» и ЦСКА в честь их столетия
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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П
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