«Локомотив» в следующем сезоне сменит технического спонсора

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что московский клуб в следующем сезоне сменит технического спонсора.

«Та ситуация, которая сегодня складывается в связи с уходом мировых спортивных брендов из России, открывает окно возможностей для российских компаний в том числе. Мы знаем ряд российских брендов спортивных товаров и экипировки, которые успешно делают форму, обеспечивают сборные страны по целому ряду видов спорта. Наверное, футбольная индустрия тоже сможет перестроиться — до 40% игроков бундеслиги когда-то играли в бутсах, произведенных фабрикой на Дмитровском шоссе. Сейчас время возможностей. Мы понимаем, в чем будет играть команда. Это европейский бренд. Но если мы увидим, что на рынке появляются российские бренды футбольной формы, то мы, конечно, будем смотреть и качество, и потребительские свойства, которые нам будут предлагать», — приводит слова Нагорных ТАСС.

В настоящее время «Локомотив» проводит матчи в экипировке германской компании Adidas. Концерн объявил о приостановке деятельности в России в марте 2022 года. Тогда же в стране закрылись розничные магазины этой сети.