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Сегодня, 22:42

Зорин — о переносе матча с «Факелом» в Москву: «Это облегчит подготовку к «Зениту»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин прокомментировал то, что матч 5-го тура РПЛ с «Факелом» перенесли из Воронежа в Москву.

— Как идет подготовка к «Зениту»?

— Они лидеры, команда хорошего качества. Легкого матча быть не может. Но мы думали сейчас о «Крыльях Советов», впереди у нас «Факел». И только потом «Зенит». Когда будет матч против них, будем разбирать и готовиться.

— В физическом плане будет легче? Матч против «Факела» перенесли в Москву.

— Поездка и выезд в Воронеж тяжелые в последнее время. Но мы уже привыкли. Но хорошо, что удастся провести матч на своем стадионе, это потом облегчит подготовку.

— Плюс к форме перед «Зенитом»?

— Пока они нас не волнуют, повторюсь. Впереди «Факел».

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Даниил Зорин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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