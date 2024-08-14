Мозес: «Слова Мусаева в раздевалке помогают нам»

Нападающий «Краснодара» Мозес заявил, что команде важно перенести победное настроение на следующие матчи. «Быки» в прошлом туре РПЛ обыграли ЦСКА (2:1).

«Слова тренера в раздевалке помогают нам, он заряжает нас дополнительными эмоциями. Все находится в нашей голове, нужно иметь правильный менталитет. Сейчас важно сохранить тот настрой, который есть у нас, и перенести его на предстоящие игры», — приводит слова Мозеса «РБ Спорт».

После четырех туров чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала шесть очков. В следующем туре «Краснодар» сыграет дома с «Пари НН».