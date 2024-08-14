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Мозес: «Слова Мусаева в раздевалке помогают нам»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Мозес заявил, что команде важно перенести победное настроение на следующие матчи. «Быки» в прошлом туре РПЛ обыграли ЦСКА (2:1).

«Слова тренера в раздевалке помогают нам, он заряжает нас дополнительными эмоциями. Все находится в нашей голове, нужно иметь правильный менталитет. Сейчас важно сохранить тот настрой, который есть у нас, и перенести его на предстоящие игры», — приводит слова Мозеса «РБ Спорт».

После четырех туров чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала шесть очков. В следующем туре «Краснодар» сыграет дома с «Пари НН».

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
Мозес Кобнан Дэвид
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
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 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
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 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
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12
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