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Полузащитник «Спартака» Зорин: «Тренер ко всем относится одинаково»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин поделился мнением о работе с главным тренером команды Деяном Станковичем.

— Чувствуется особое отношение к тебе от Станковича, в хорошем смысле. Он разговаривает с тобой персонально?

— Тренер ко всем относится в коллективе одинаково. Мы одна команда. Работаем только на ее благо. Если ты не выходишь на поле, то не расстраиваешься, а ждешь следующего матча.

— Первый матч у команды был неудачный (проиграли «Оренбургу» 0:2), а сейчас какой-то всплеск.

— Не сказал бы, что это всплеск, но первый матч был не очень удачный. Мы поговорили между собой, все разобрали и начали лучше играть. С «Ахматом» (0:0) тоже была хорошая игра, но не удалось забить, хотя мы пытались. Набираем и стараемся побеждать дальше.

20-летний Зорин в текущем сезоне сыграл за «Спартак» 2 матча и забил один гол.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Даниил Зорин. «Спартак» вторым составом убрал «Крылья». Лучшие — Мартинс и Зорин!

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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 - : -
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