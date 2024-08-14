Полузащитник «Спартака» Зорин: «Тренер ко всем относится одинаково»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин поделился мнением о работе с главным тренером команды Деяном Станковичем.

— Чувствуется особое отношение к тебе от Станковича, в хорошем смысле. Он разговаривает с тобой персонально?

— Тренер ко всем относится в коллективе одинаково. Мы одна команда. Работаем только на ее благо. Если ты не выходишь на поле, то не расстраиваешься, а ждешь следующего матча.

— Первый матч у команды был неудачный (проиграли «Оренбургу» 0:2), а сейчас какой-то всплеск.

— Не сказал бы, что это всплеск, но первый матч был не очень удачный. Мы поговорили между собой, все разобрали и начали лучше играть. С «Ахматом» (0:0) тоже была хорошая игра, но не удалось забить, хотя мы пытались. Набираем и стараемся побеждать дальше.

20-летний Зорин в текущем сезоне сыграл за «Спартак» 2 матча и забил один гол.