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Сегодня, 10:05

Член ЭСК объяснил, почему Карасев верно назначил пенальти в ворота ЦСКА за падение Мозеса

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Александр Гвардис прокомментировал «СЭ» решения ЭСК по эпизодам дерби «Спартак» — ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

ЭСК назвала верным решение арбитра встречи Сергея Карасева о назначении пенальти в ворота ЦСКА за фол Виктора Мендеса на Викторе Мозесе.

- Давайте начнем с назначенного пенальти в ворота ЦСКА. Это правда, что члены ЭСК лишь с перевесом в один голос поддержали решение Сергея Карасева указать на «точку» за контакт ноги Мендеса с ногой Мозеса?

— Честно говоря, уже сейчас и не вспомню, какой был расклад. Да, мы подискутировали, но лично для меня это пенальти.

— Почему?

— Если посмотреть на случившееся из-за ворот, то становится понятно, что Сергей Карасев находился в отличной позиции и все видел. Основной критерий принятия решения в пользу пенальти заключается в том, что Мозес сыграл в мяч. Мендес же в мяч не играл, а нанес удар по ноге спартаковца. Лично для меня все стало ясно уже после самого первого повтора, когда я смотрел дерби по телевизору. Это 11-метровый. Большинство членов комиссии пришли именно к такому выводу. У Карасева были основания указать на «точку».

— От чего упал Мозес? Есть точка зрения, что полузащитник «Спартака» все-таки «подрисовал» падение, да и после приземления на газон держался не за ту ног

— Очень трудно сейчас ответить на ваш вопрос. Мы не знаем, какие были ощущения в тот момент у игрока «Спартака». Да, кто-то говорит, что удар не мог повлиять на падение Мозеса. Но мы же не можем это определить. Если же брать второстепенные признаки, то замах у игрока ЦСКА был довольно серьезный. Нога армейца шла в ногу соперника с приличной скоростью. Думаю, удар получился чувствительным для полузащитника красно-бел

— Почему Мозес прыгнул вверх?

— Перед ним же еще стоял игрок ЦСКА, они могли столкнуться. Может быть, Мозес как-то пытался уйти от этого столкновения. Сейчас нам остается только гадать и домысливать.

— Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин в шоу «Это футбол, брат» заметил: руководители нашего судейства на брифингах говорят арбитрам, что не хотят видеть пенальти за «мимолетные контакты». Это не тот случай?

— Я бы, возможно, согласился с этой точкой зрения, если бы два игрока команд-соперников двигались в одном направлении и пытались дотянуться до мяча. Но здесь Мендес находился перпендикулярно по отношению к Мозесу. Так что ситуации разные.

— Некоторые эксперты считают, что за такой контакт в Европе пенальти бы не поставили, так как там планка единоборств гораздо выше, чем в РПЛ.

— Вы знаете, мы можем очень долго рассуждать на эту тему. Но я порой слышу от многих наших футболистов, что они хотят бороться и играть так как, допустим, в АПЛ, а судьи, мол, им мешают и часто свистят. Но что мы видим в матчах?

— Что?

— Нередко даже после незначительного контакта, а иногда даже никакого контакта и нет, футболисты падают, корчатся, катаются по газону, хватаются не за ту ногу. И вот эти постоянные апелляции к арбитру... Тренеры бесятся в технической зоне, указывая на то, что их игрока чуть ли не убили... Поэтому, как говорится, это палка о двух концах. Мне трудно сказать, как бы оценили эпизод с участием Мозеса и Мендеса в Европе. Момент не самый простой, поэтому и разгорелась дискуссия на нашем заседании. Но я со своей точкой зрения определился сразу. Сергей Карасев все четко видел, смотрел именно в эту точку. Поддерживаю его решение, — сказал Гвардис.

Полностью интервью Александра Гвардиса читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гвардис
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