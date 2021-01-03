ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью бывшего игрока армейцев Юрия Сауха

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью бывшего защитника красно-синих Юрия Сауха.

«ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью Юрия Васильевича Сауха, который сыграл за армейцев 55 матчей в 1976-79 годах», — говорится в публикации в официальном Twitter армейцев.

#ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью Юрия Васильевича Сауха, который сыграл за армейцев 55 матчей в 1976-79 годах ? — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 3, 2021

Саух выступал за ЦСКА, ростовский СКА, «Локомотив», ставропольское «Динамо», волгоградские «Сталь» и «Баррикады» (бывшие названия «Ротора»). На его счету 2 матча в составе сборной СССР. Он скончался в субботу, 2 января в возрасте 69 лет.