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ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью бывшего игрока армейцев Юрия Сауха

11:35
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ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью бывшего защитника красно-синих Юрия Сауха.

«ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью Юрия Васильевича Сауха, который сыграл за армейцев 55 матчей в 1976-79 годах», — говорится в публикации в официальном Twitter армейцев.

Саух выступал за ЦСКА, ростовский СКА, «Локомотив», ставропольское «Динамо», волгоградские «Сталь» и «Баррикады» (бывшие названия «Ротора»). На его счету 2 матча в составе сборной СССР. Он скончался в субботу, 2 января в возрасте 69 лет.

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