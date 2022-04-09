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Сегодня, 17:24

Акинфеев в пятый раз пропустил четыре гола в матче РПЛ

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Химки» обыграли ЦСКА со счетом 4:2 в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ. Химчане выиграли третий матч подряд.

Ранее под руководством Сергея Юрана подмосковная команда победила «Урал» (1:0) и «Рубин» (3:2). В списке тренеров «Химок» 52-летний специалист занимает второе место по количеству успешных матчей (восемь), уступая только Игорю Черевченко (15).

Тренеры «Химок» в премьер-лиге

Тренер

Годы

И

В

Н

П

О

% побед

Игорь Черевченко

2020-2021

38

15

10

13

55

39,47

Сергей Юран

2008, 2022

25

8

6

11

30

32,00

Владимир Казаченок

2007

23

5

10

8

25

21,74

СлаволюбМуслин

2007-2008

12

4

2

6

14

33,33

Константин Сарсания

2009

22

2

4

16

10

9,09

Игорь Ющенко

2008, 2021

8

1

3

4

6

12,50

Дмитрий Гунько

2020

8

0

3

5

3

0,00

Игорь Чугайнов

2009

8

0

0

8

0

0,00

Итого

144

35

38

71

143

24,31

Красно-черные — пятая команда, которой удалось четырежды огорчить Игоря Акинфеева в матче чемпионата России. Ранее голкипер ЦСКА пропускал по четыре гола от «Динамо», «Мордовии», «Зенита» и «Сочи». Любопытно, что во всех пяти матчах кому-то удавалось оформить дубль.

Матчи чемпионата России, в которых Игорь Акинфеев пропускал четыре гола

Дата

Соперник

Счет

Авторы голов

09.03.2014

Динамо (г)

2:4

Жирков-2, Кураньи, Самба

20.09.2015

Мордовия (г)

6:4

Луценко-2, Рыков, Русл.Мухаметшин

20.06.2020

Зенит (д)

0:4

Малком-2, Иванович, Дриусси

06.11.2021

Сочи (г)

1:4

Кассьерра-2, Юсупов, Юрганов

09.04.2022

Химки (г)

2:4

Руденко-2, Садыгов, Сабович

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Игорь Акинфеев
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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28 тур
29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 15
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Дмитрий Полоз

Ростов

 10
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Динамо

 10
П
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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