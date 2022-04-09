Акинфеев в пятый раз пропустил четыре гола в матче РПЛ
«Химки» обыграли ЦСКА со счетом 4:2 в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ. Химчане выиграли третий матч подряд.
Ранее под руководством Сергея Юрана подмосковная команда победила «Урал» (1:0) и «Рубин» (3:2). В списке тренеров «Химок» 52-летний специалист занимает второе место по количеству успешных матчей (восемь), уступая только Игорю Черевченко (15).
Тренеры «Химок» в премьер-лиге
|
Тренер
|
Годы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
% побед
|
Игорь Черевченко
|
2020-2021
|
38
|
15
|
10
|
13
|
55
|
39,47
|
Сергей Юран
|
2008, 2022
|
25
|
8
|
6
|
11
|
30
|
32,00
|
Владимир Казаченок
|
2007
|
23
|
5
|
10
|
8
|
25
|
21,74
|
СлаволюбМуслин
|
2007-2008
|
12
|
4
|
2
|
6
|
14
|
33,33
|
Константин Сарсания
|
2009
|
22
|
2
|
4
|
16
|
10
|
9,09
|
Игорь Ющенко
|
2008, 2021
|
8
|
1
|
3
|
4
|
6
|
12,50
|
Дмитрий Гунько
|
2020
|
8
|
0
|
3
|
5
|
3
|
0,00
|
Игорь Чугайнов
|
2009
|
8
|
0
|
0
|
8
|
0
|
0,00
|
Итого
|
|
144
|
35
|
38
|
71
|
143
|
24,31
Красно-черные — пятая команда, которой удалось четырежды огорчить Игоря Акинфеева в матче чемпионата России. Ранее голкипер ЦСКА пропускал по четыре гола от «Динамо», «Мордовии», «Зенита» и «Сочи». Любопытно, что во всех пяти матчах кому-то удавалось оформить дубль.
Матчи чемпионата России, в которых Игорь Акинфеев пропускал четыре гола
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Авторы голов
|
09.03.2014
|
Динамо (г)
|
2:4
|
Жирков-2, Кураньи, Самба
|
20.09.2015
|
Мордовия (г)
|
6:4
|
Луценко-2, Рыков, Русл.Мухаметшин
|
20.06.2020
|
Зенит (д)
|
0:4
|
Малком-2, Иванович, Дриусси
|
06.11.2021
|
Сочи (г)
|
1:4
|
Кассьерра-2, Юсупов, Юрганов
|
09.04.2022
|
Химки (г)
|
2:4
|
Руденко-2, Садыгов, Сабович
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0