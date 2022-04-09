Акинфеев в пятый раз пропустил четыре гола в матче РПЛ

«Химки» обыграли ЦСКА со счетом 4:2 в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ. Химчане выиграли третий матч подряд.

Ранее под руководством Сергея Юрана подмосковная команда победила «Урал» (1:0) и «Рубин» (3:2). В списке тренеров «Химок» 52-летний специалист занимает второе место по количеству успешных матчей (восемь), уступая только Игорю Черевченко (15).

Тренеры «Химок» в премьер-лиге

Тренер Годы И В Н П О % побед Игорь Черевченко 2020-2021 38 15 10 13 55 39,47 Сергей Юран 2008, 2022 25 8 6 11 30 32,00 Владимир Казаченок 2007 23 5 10 8 25 21,74 СлаволюбМуслин 2007-2008 12 4 2 6 14 33,33 Константин Сарсания 2009 22 2 4 16 10 9,09 Игорь Ющенко 2008, 2021 8 1 3 4 6 12,50 Дмитрий Гунько 2020 8 0 3 5 3 0,00 Игорь Чугайнов 2009 8 0 0 8 0 0,00 Итого 144 35 38 71 143 24,31

Красно-черные — пятая команда, которой удалось четырежды огорчить Игоря Акинфеева в матче чемпионата России. Ранее голкипер ЦСКА пропускал по четыре гола от «Динамо», «Мордовии», «Зенита» и «Сочи». Любопытно, что во всех пяти матчах кому-то удавалось оформить дубль.

Матчи чемпионата России, в которых Игорь Акинфеев пропускал четыре гола