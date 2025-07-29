ЦСКА возобновил интерес к Ричелли на фоне ухода Роши

Как стало известно «СЭ», ЦСКА возобновил интерес к защитнику «Фамаликана» Ричелли.

Армейцы рассматривают его на замену уходящему в «Аль-Джазиру» Виллиану Роше.

В данный момент Ричелли выступает на правах аренды за китайский «Циндао Вест Коаст».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего Ричелли в 2 миллиона евро.