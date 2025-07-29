«Краснодар» — «Динамо» Москва: дата и время начала матча 3-го тура РПЛ

«Краснодар» и «Динамо» Москва встретятся в матче 3-го тура чемпионата России в субботу, 2 августа. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи краснодарцев и москвичей. Ключевые события игры «Краснодар» — «Динамо» Москва можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

02 августа 2025, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ», трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и будет также доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

На старте РПЛ «Краснодар» победил «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0, а затем уступил «Локомотиву» (1:2). «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» (1:1) и обыграло «Ростов» (1:0).