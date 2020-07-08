ЦСКА в гостях разгромил «Оренбург»

ЦСКА на выезде провел матч 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Оренбурга». Московский клуб одержал крупную победу со счетом 4:0.

В составе армейцев отличились нападающий Федор Чалов (он забивает во втором матче подряд), полузащитник Никола Влашич, защитник Георгий Щенников и хавбек Иван Обляков.

ЦСКА набрал 46 очков и пока обошел «Краснодар», поднявшись на третье место в турнирной таблице. «Оренбург» продолжил серию поражений и остается на последней строчке — 23 очка.

Отметим, что из-за перебора желтых карточек теперь следующий матч ЦСКА пропустят защитники Игорь Дивеев и Кирилл Набабкин.

Параллельно с этим матчем проходила еще одна встреча 27-го тура. «Зенит» на своем поле обыграл «Сочи» — 2:1.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

27-й тур

«Оренбург» — ЦСКА — 0:4 (0:1)

Голы: Чалов, 32 (0:1). Влашич, 59 (0:2). Щенников, 77 (0:3). Обляков, 90+4 (0:4).

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Терехов, Шахов (Бидловский, 64), Зотов, Черных (Шкофлек, 46), Кулишев, Липовой, Чуканов (Криворучко, 80), Фамейе.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Карпов, 83), Щенников, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Влашич (Тикнизян, 82), Обляков, Марадишвили (Кучаев, 54), Сигурдссон (Бистрович, 54), Чалов (Бийол, 72).

Предупреждения: Фамейе, 25. Дивеев, 47. Кулишев, 51. Набабкин, 57. Криворучко, 84. Терехов, 90+1.

Судьи: Сухой (Люберцы). Веретешкин (Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Кукуян (Сочи). Болотенков (Москва).

8 июля. Оренбург. Стадион «Газовик». 599 зрителей.