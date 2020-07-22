РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА — «Тамбов»: видеотрансляция матча в 18.55

12:00
Игорь Акинфеев, Виктор Гончаренко и Илья Шкурин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев, Виктор Гончаренко и Илья Шкурин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В среду, 22 июля, ЦСКА на своем поле сыграет с «Тамбовом» в рамках 30-го тура РПЛ.

ЦСКА с 47 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» — 14-я строчка и 31 балл.

Следить за матчем ЦСКА — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч! Футбол 2».

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Тамбов»

ЦСКА — Тамбов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3971
Все опросы
Кто займет третье место в РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи
Материалы сюжета: РПЛ. Лето-2020




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир