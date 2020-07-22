В среду, 22 июля, ЦСКА на своем поле сыграет с «Тамбовом» в рамках 30-го тура РПЛ.

ЦСКА с 47 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» — 14-я строчка и 31 балл.

Следить за матчем ЦСКА — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч! Футбол 2».

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Тамбов»