ЦСКА — «Тамбов»: видеотрансляция матча в 18.55
12:00
В среду, 22 июля, ЦСКА на своем поле сыграет с «Тамбовом» в рамках 30-го тура РПЛ.
ЦСКА с 47 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» — 14-я строчка и 31 балл.
Следить за матчем ЦСКА — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч! Футбол 2».
Видеотрансляция матча ЦСКА — «Тамбов»
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