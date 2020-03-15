РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой». Армейцы не могут победить в пятом матче РПЛ подряд

18:22
15 марта. Москва. ЦСКА — «Уфа» — 0:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
15 марта. Москва. ЦСКА — «Уфа» — 0:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

ЦСКА на своем поле в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России сыграл вничью с «Уфой» (0:0). Красно-синие не могут победить в пятой игре РПЛ подряд (3 ничьи и 2 поражения).

Армейцы (36 очков) занимают пятое место в турнирной таблице, уфимцы (27 очков) — девятые.

Напомним, что из-за введеных ограничений в связи с коронавирусной инфекцией игру смогли посетить только владельцы абонементов в нечетные секторы и владельцы абонементов «Верю в команду».

Тинькофф чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

ЦСКА — «Уфа» — 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Васин, Дивеев, Щенников, Влашич, Дзагоев, Бистрович (Бийол, 80), Сигурдссон, Чалов (Шкурин, 56).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Алиев, Кротов (Голубев, 71), Фомин, Карп, Бизяк (Вомбергар, 81), Урунов.

Предупреждения: Карп, 15. Кротов, 30. Дивеев, 38. Неделчару, 70.

Судьи: Волошин (Смоленск). Петросян (Бронницы), Богданов (Верея).

ВАР: Турбин (Дмитров). Сафьян (Москва).

15 марта. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

ЦСКА — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир