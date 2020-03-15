ЦСКА сыграл вничью с «Уфой». Армейцы не могут победить в пятом матче РПЛ подряд

ЦСКА на своем поле в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России сыграл вничью с «Уфой» (0:0). Красно-синие не могут победить в пятой игре РПЛ подряд (3 ничьи и 2 поражения).

Армейцы (36 очков) занимают пятое место в турнирной таблице, уфимцы (27 очков) — девятые.

Напомним, что из-за введеных ограничений в связи с коронавирусной инфекцией игру смогли посетить только владельцы абонементов в нечетные секторы и владельцы абонементов «Верю в команду».

Тинькофф чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

ЦСКА — «Уфа» — 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Васин, Дивеев, Щенников, Влашич, Дзагоев, Бистрович (Бийол, 80), Сигурдссон, Чалов (Шкурин, 56).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Алиев, Кротов (Голубев, 71), Фомин, Карп, Бизяк (Вомбергар, 81), Урунов.

Предупреждения: Карп, 15. Кротов, 30. Дивеев, 38. Неделчару, 70.

Судьи: Волошин (Смоленск). Петросян (Бронницы), Богданов (Верея).

ВАР: Турбин (Дмитров). Сафьян (Москва).

15 марта. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».