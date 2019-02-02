ЦСКА сыграл вничью с "Сарпсборгом" в товарищеском матче (3:3). Голами в составе армейцев отметились хавбек Никола Влашич, а также нападающие Федор Чалов и Абель Эрнандес. У норвежец хет-триком оформил форвард Йорген Ларсен.

ЦСКА занимает 3-е место в чемпионате России, имея в активе 30 очков после 17 туров.

Товарищеские матчи

"ЦСКА" - "Сарпсборг 08" - 3:3 (2:2)

Голы: Влашич, 3 (1:0). Ларсен, 22 (1:1). Чалов, 31 (2:1). Ларсен, 43 (2:2). Ларсен, 48 (2:3). Эрнандес, 59 (3:3).

"ЦСКА": Акинфеев, Набабкин, Бекао, Щенников (Чернов, 63), Ефремов (Бийол, 63), Бистрович, Ахметов (Нисимура, 63), Обляков (Тикнизян, 67), Эрнандес (Дзагоев, 63), Чалов (Сигурдссон, 63), Влашич.

"Сарпсборг 08": Фальк, Твейта (Боянг, 75), Несс (Эдегор, 70), Вяткин, Томассен (Ткалчич, 70), Халворсен (Тветер, 75), Закариассен, Асофейфа (Сингх, 54), Линдсет (Ольстад, 70), Ларсен (Сальвесен, 54), Кулибали (Лунд Нильсен, 54).

02 февраля. Кампоамор. Стадион "Campoamor".

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