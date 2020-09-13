В воскресенье, 13 сентября, состоится матч 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами в чемпионате России, а в 1/4 финала Кубка России красно-белые победили армейцев в дополнительное время.

Следить за матчем ЦСКА — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Спартак»